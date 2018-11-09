"Это от отчаяния". Серебренников объяснил покупку знаменитого рояля за 5 млн

Режиссёр заявил, что купить музыкальный инструмент оказалось дешевле, чем каждый раз арендовать его.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, подозреваемый в хищении бюджетных миллионов, рассказал о покупке рояля Yamaha для проекта "Платформа". Как признался режиссёр на допросе в Мещанском суде Москвы, спустить несколько миллионов на музыкальный инструмент ему пришлось "от отчаяния".

— Мы постоянно работали с музыкой и поняли, что арендовать, потом настраивать, снова ввозить — это адские деньги, — пояснил Серебренников. — Вот и купили его от отчаяния.

Как уже сообщал Лайф, Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 133 миллионов рублей, по которому проходят режиссёр Кирилл Серебренников и ещё несколько человек.

Фигуранты обвиняются в хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в составе группы в особо крупном размере с использованием служебного положения. Отметим, что знаменитый рояль стоимостью 5 млн рублей также был арестован в рамках уголовного дела в отношении Серебренникова.