В Вологде задержали мать двоих малышей, подозреваемую в их избиении

У старшего сына женщины медики диагностировали тяжёлую травму бедра, а у младшего — переломы рёбер.

Полиция Вологды задержала местную жительницу по делу об избиении двоих детей — двух лет и семи месяцев. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, при осмотре медики обнаружили у старшего сына тяжёлую травму бедра. Врачи проверили и второго ребёнка, которого мать принесла с собой в больницу. У младшего мальчика врачи диагностировали переломы рёбер и черепно-мозговую травму.

Теперь в отношении женщины заведено дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и жестоком обращении с ними.

Также стало известно, что 23-летний сожитель женщины неоднократно привлекался к ответственности и в момент задержания имел непогашенную условную судимость. Сейчас решается вопрос об аресте обоих задержанных.