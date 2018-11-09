СМИ: Австрия получила информацию о шпионаже в пользу РФ от Германии

Данные о шпионаже отставного полковника в пользу РФ Австрия получила от Германии. Об этом сообщает издание Der Standard.

Ранее глава австрийского оборонного ведомства Марио Кунасек заявил, что информация о шпионаже была получена от одной из стран Евросоюза. При этом канцлер Себастьян Курц поблагодарил министра за успешное сотрудничество с дружественными спецслужбами.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего, а представителя России вызвали в МИД Австрии из-за "шпионского скандала". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён в связи со сложившейся ситуацией.