Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве

На Щелковском шоссе Москвы столкнулись рейсовый автобус "Мострансавто" и маршрутка частного перевозчика. По данным Лайфа, при аварии пострадали девять человек, причём семерым потребовалась госпитализация.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Среди раненых двое детей. Все пострадавшие были в частной маршрутке. На кадрах видно, что оба транспортных средства при столкновении получили повреждения.

Причина аварии пока не известна. На месте работают оперативные службы.