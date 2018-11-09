Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве

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Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве

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На Щелковском шоссе Москвы столкнулись рейсовый автобус "Мострансавто" и маршрутка частного перевозчика. По данным Лайфа, при аварии пострадали девять человек, причём семерым потребовалась госпитализация.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Среди раненых двое детей. Все пострадавшие были в частной маршрутке. На кадрах видно, что оба транспортных средства при столкновении получили повреждения.

Причина аварии пока не известна. На месте работают оперативные службы.

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