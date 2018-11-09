Гори всё огнём. Москвич получил тяжёлые ожоги, проиграв схватку с тараканом

Благодаря оперативному вмешательству врачей, борцу с насекомыми быстро восстановили руки и спустя несколько дней он вернулся домой.

Житель Москвы, пытаясь убить таракана с помощью газового баллончика и зажигалки, получил сильные ожоги и был госпитализирован в больницу имени Ф. И. Иноземцева.

Как сообщает РИА "Новости", мужчина, увидев на своей кухне таракана, решил избавиться от насекомого, используя баллон для заправки портативной газовой плитки. Когда он поднёс зажигалку к баллончику, газ вспыхнул.

Хирурги больницы имени Ф. И. Иноземцева диагностировали у мужчины ожоги пламенем второй-третьей степени восьми процентов поверхности рук.