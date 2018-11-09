"Худший фильм вселенной Гарри Поттера". Критики оценили "Фантастических тварей"

Журналисты также обратили внимание на развитие сюжета и большое количество новых персонажей.

Кинокритики оценили новый фильм "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда", назвав его худшим из вселенной Гарри Поттера. Такую оценку ленте дала Энджи Хан из Mashable.

Она также обратила внимание, что картина выглядит сырой на всех уровнях, "от мотивации персонажей до созданного фэнтезийного мира".

По мнению критика издания The Guardian Питера Бредшоу, создатели фильма пожертвовали новизной и развитием сюжета для того, чтобы познакомить зрителей с огромным количеством новых персонажей. Однако журналист Variety Эндрю Бейкер считает, что даже этого авторы не смогли сделать, а толпа героев вводит зрителя в заблуждение.

Отдельно критики оценили и игру Джонни Деппа, отметив, что его роль в качестве главного антагониста волшебника была переполнена различными клише, что входит в привычку у артиста.

О провалах в сюжете и различных киноляпах новой картины говорили и фанаты фильмов про Гарри Поттера. Добавим, что премьера ленты "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда" намечена на 15 ноября.