Поклонская призвала Украину не использовать крымчан как заложников

Политик выразила надежду, что все российские граждане в скором времени вернутся на родину.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала украинские власти перестать использовать крымчан в качестве заложников. По её мнению, Киев незаконно удерживает нескольких жителей полуострова, в том числе капитана судна "Норд" Владимира Горбенко и российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

— Вопросам возвращения занимаются компетентные структуры, но хотелось бы, чтобы люди не использовалась в качестве политических заложников для преследования и достижения политических целей, причём преступных, со стороны украинской власти. Хотелось бы верить, что наши граждане вернутся домой, — приводит слова Поклонской РИА "Новости".

Российский военнослужащий Максим Одинцов и его сослуживец Александр Баранов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года на границе с Крымом в Херсонской области. Минобороны России расценило их задержание как похищение.

В конце марта украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ.