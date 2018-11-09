Ковитиди — о новых санкциях США: Россия не позволит давить на себя

Сенатор считает, что Вашингтон таким образом пытается заставить Москву изменить свою позицию по международным вопросам.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала Лайфу ввод новых антироссийских санкций со стороны США из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.

— Там, за океаном, прекрасно осознают, что по Крыму вопросов нет. Процедура воссоединения Крыма с Россией абсолютно юридически обоснованна, соответствует всем нормам международного права, — сказала она, добавив, что для США это лишь повод для гибридной войны.

По мнению Ковитиди, успехи российских войск в Сирии, а также участие в урегулировании конфликта в Донбассе раздражают Вашингтон, поскольку Москва своими действиями набирает сторонников в Европе. Вводя ограничительные меры по отношению к "крымским санаториям", США признают, что используют экономическое давление, чтобы Россия изменила свои политические позиции по международным вопросам.

— Россия является сейчас самой крупной нефтедобывающей державой в мире, мы никому не позволим разговаривать с нами путём экономического или политического давления, — заявила она.

Ковтиди заявила, что Москва рассматривает ввод экономических санкций как элемент конкурентной борьбы. А избавившись практически от всех американских гособлигаций, Россия максимально сократила экономические потери от новых ограничительных мер.

Также сенатор добавила, что ввод санкций в отношении любой страны возможен лишь в определённых случаях, в то время как США действуют "по своему усмотрению", что противоречит нормам международного права, за что должна наступать "международная ответственность".