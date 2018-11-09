Подростку из Москвы предъявили обвинение в незаконном изготовлении бомбы

Столичный главк СКР предъявил обвинение арестованному ранее подростку по факту изготовления бомбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следствие.

— Сегодня в присутствии адвоката, законного представителя и педагога мальчика следователи предъявили подозреваемому обвинение по тем же составам преступления, по которым было возбуждено уголовное дело, — сообщили агентству.

Сам подросток своей вины не признал и с предъявленным обвинением не согласен.

Подросток был задержан 2 ноября. У него дома нашли самодельное взрывное устройство. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств. И то и другое — в составе организованной группы.