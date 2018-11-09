Mitsubishi презентовала обновлённый пикап L200

Внешность автомобиля выполнена в соответствии с дальнейшей эволюцией фирменного дизайна марки.

Японский автоконцерн Mitsubishi представил обновлённую версию пикапа L200. Презентация состоялась на мероприятии в Таиланде. Об этом сообщает Autonews.

Стоит отметить, что в этом году отмечается 40-летие модели. Внешность обновлённого пикапа выполнена в соответствии с дальнейшей эволюцией фирменного дизайна марки. Передняя часть автомобиля напоминает Pajero последней версии.

В салоне можно увидеть модернизированную приборную панель, а за удобство водителя и пассажиров будут отвечать новые кресла. Кроме того, появятся система мониторинга слепых зон, функция помощи при парковке и система предотвращения столкновения. При помощи информативного экрана можно будет увидеть изображение местности вокруг пикапа с высоты птичьего полёта.

Обновлённый L200 оснащён модернизированной системой полного привода Super Select, при котором водителю станут доступны несколько различных Off-road-режимов. Также модернизированный пикап получил новую шестиступенчатую автоматическую коробку передач, тормозную систему с увеличенными дисками и новыми амортизаторами.