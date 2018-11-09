"Будет полный букет". Автор идеи лишить Ефремова звания ждёт реакции Ахеджаковой

Несмотря на критику в свой адрес, блогер Вадим Манукян уверен в собственной правоте.

Автор идеи лишить актёра Михаила Ефремова звания заслуженного артиста за слова об "имперском мороке" и "фантомных болях" России настаивает на своей правоте. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян раскритиковал артистов, которые заступились за Ефремова, и заявил, что теперь "для полного букета" ждёт реакции актрисы Лии Ахеджаковой.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что не согласен с мнением Михаила Ефремова, однако отметил, что актёр получил звание заслуженного артиста за свой талант, а не за высказывания. Манукян на это ответил, что предлагает лишить актёра звания как раз не за высказывания.

— А за подачу и концепцию произведения, которое Ефремов исполнял на концертах во время гастролей на Украине, — приводит его слова РИА ФАН.

Помимо того, Манукян уверен, что из-за Ефремова "типичный россиянин был выставлен в виде пропойцы, который регулярно употребляет асбест и боярышник".

— Видимо, Пореченков также не знает, что именно говорил на своём украинском концерте Ефремов, — заявил блогер. — В номере "Телефонодрама" актёр беспардонно издевался над Донбассом.

Манукян также раскритиковал музыканта Андрея Макаревича, который весьма резко отреагировал на просьбу прокомментировать скандал с Ефремовым.

— Жду теперь ещё и Ахеджакову с высказыванием на эту тему. Тогда будет полный букет мнений. Хотя она наверняка снова расскажет про "кровавый режим" и "37-й год", — добавил блогер, намекая на критику народной артистки России по Крыму и украинскому кризису.

Как ранее писал Лайф, с предложением лишить Ефремова звания заслуженного артиста России Манукян выступил после интервью актёра украинской радиостанции "Новое время", где и прозвучали высказывания о том, что Ефремов видит в России "имперский морок" и "фантомные боли". Узнав об инициативе блогера, сам артист заявил, что ему "по барабану".