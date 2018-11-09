Школьники из Казахстана показали Путину и Назарбаеву свои разработки роботов

Российский и казахстанский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили учебно-игровую зону дворца школьников в Петропавловске. Главы двух государств пообщались со школьниками, которые рассказали им о своих разработках и достижениях.
Президенты ознакомились с дронами и роботами, а также побеседовали с представителями сообщества детско-юношеских технопарков и интеллектуальных клубов.
По словам одной из школьниц, основной целью создания роботов является помощь людям.
— К примеру, данный робот в будущем будет способен перевозить грузы различного уровня опасности без помощи человека. Благодаря этому мы сможем сохранить жизни многих людей на заводах, — сказала она.
Казахстанские школьники также занимаются в этом центре исследованиями в области химии, биологии и ботаники.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени