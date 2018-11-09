Главред "Медузы" подал в отставку из-за скандала с харассментом

Иван Колпаков покинул редакцию после того, как на недавнем корпоративе он был уличён в домогательствах к жене подчинённого.

Главред интернет-издания Meduza Иван Колпаков, обвинённый в сексуальном домогательстве по отношению к супруге одного из своих сотрудников, подал в отставку. Об этом 9 ноября сообщается на сайте ресурса. Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова.

Издание уточняет, что Колпакова никто не выгонял, а решение об отставке он принял самостоятельно.

— Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб, — пояснил сам фигурант скандала.

Сама ситуация, о которой идёт речь, произошла 20 октября на вечеринке, посвящённой дню рождения "Медузы". В разгар праздника Колпаков подошёл к жене одного из своих подчинённых и "прикоснулся к её ягодице" (такую формулировку в редакционном сообщении использовало само издание. — Прим. Лайфа).

По факту скандала была проведена служебная проверка. В результате Колпаков принёс извинения за инцидент и был восстановлен в должности главного редактора, а сотрудник, чья жена стала жертвой домогательства, ушёл из "Медузы" в знак протеста.