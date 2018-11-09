На Андреевском спуске в Киеве прогремело три взрыва

На Андреевском спуске в Киеве прогремело три последовательных взрыва. Об этом сообщает "Громадьске радио" со ссылкой на пресс-секретаря полиции украинской столицы Оксану Блищук. Инциденты произошли во время акции против строительства восьмиэтажного отеля.

— Бросили пиротехнику на территорию застройки, — говорится в сообщении СМИ. — Взрывы сопровождались густым дымом и неприятным запахом.

Информации о задержанных на данный момент нет. Меж тем протестующие назвали произошедшее провокацией.