На Андреевском спуске в Киеве прогремело три взрыва

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На Андреевском спуске в Киеве прогремело три взрыва

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На Андреевском спуске в Киеве прогремело три последовательных взрыва. Об этом сообщает "Громадьске радио" со ссылкой на пресс-секретаря полиции украинской столицы Оксану Блищук. Инциденты произошли во время акции против строительства восьмиэтажного отеля.

— Бросили пиротехнику на территорию застройки, — говорится в сообщении СМИ. — Взрывы сопровождались густым дымом и неприятным запахом.

<p>Фото: &#34;Громадьске радио&#34;</p>

Информации о задержанных на данный момент нет. Меж тем протестующие назвали произошедшее провокацией.

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