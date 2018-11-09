Бывшая жена отправляла Цеповязу по 250 тысяч рублей каждый месяц

Бывшая жена члена кущёвской банды Владислава Цеповяза Наталья Стришняя ежемесячно отправляла ему по 250 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА "Новости" её адвокат Эдуард Чургулия.

— Когда рассматривалось дело по расторжению брачного договора, суд начал заслушивать Наталью, и <…> Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тысяч рублей — это в среднем. Это всё документально подтверждено, — заявил правозащитник.

При этом адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что никаких средств от родственников не переводилось уже больше года, а посылки ему раз в месяц присылает родной брат. При этом адвокат также подчеркнул, что Стришняя оказывала давление на Цеповяза при подписании брачного договора, оставив в итоге того без имущества и всяких средств к существованию.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых осуждённый Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. Через некоторое время РБК опубликовал заявление заключённого, в котором он возмутился, что в исправительных учреждениях отказывают в праве "нормально" питаться. Адвокат осуждённого заявил, что его клиент не делал каких-либо заявлений в СМИ.