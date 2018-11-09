Бывшая жена отправляла Цеповязу по 250 тысяч рублей каждый месяц

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Бывшая жена отправляла Цеповязу по 250 тысяч рублей каждый месяц

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Вячеслав Цеповяз. Фото портала mzk1

Бывшая жена члена кущёвской банды Владислава Цеповяза Наталья Стришняя ежемесячно отправляла ему по 250 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА "Новости" её адвокат Эдуард Чургулия.

— Когда рассматривалось дело по расторжению брачного договора, суд начал заслушивать Наталью, и <…> Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тысяч рублей — это в среднем. Это всё документально подтверждено, — заявил правозащитник.

При этом адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что никаких средств от родственников не переводилось уже больше года, а посылки ему раз в месяц присылает родной брат. При этом адвокат также подчеркнул, что Стришняя оказывала давление на Цеповяза при подписании брачного договора, оставив в итоге того без имущества и всяких средств к существованию.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых осуждённый Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. Через некоторое время РБК опубликовал заявление заключённого, в котором он возмутился, что в исправительных учреждениях отказывают в праве "нормально" питаться. Адвокат осуждённого заявил, что его клиент не делал каких-либо заявлений в СМИ.

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