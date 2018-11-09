Помогает сердцу и мозгу. Сибирские учёные назвали самую полезную рыбу

Поймать её можно в одном из озёр Таймырского полуострова в арктической зоне России.

Сибирские учёные нашли самую полезную рыбу. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Рыбой-рекордсменом по содержанию жирных кислот стал боганидский голец. Для того чтобы восполнить суточную норму омега-3, достаточно съесть всего 30 граммов палии.

Основным ареалом обитания гольца является арктическая зона Сибири. Так, поймать самую полезную рыбу можно в одном из озёр Таймырского полуострова.

Ежедневное потребление кислот омега-3 снижает риск преждевременной смерти, а также избавляет человека от различных возрастных проблем с психологическим и физическим здоровьем.