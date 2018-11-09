Археологи нашли в Екатеринбурге некрополь с захоронениями младенцев

Найденные человеческие останки принадлежали детям в возрасте от шести месяцев до года.

Археологи нашли в Екатеринбурге некрополь конца XVIII века с захоронениями младенцев. Об этом говорится в сообщении управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области.

Находку обнаружили на территории Ново-Тихвинского женского монастыря. Первая могильная яма была на глубине двух метров, а на её дне — обрушившийся кирпичный склеп. Там нашли два гроба, в каждом из которых были человеческие останки. Кроме того, учёные нашли останки ещё четырёх детей.

Согласно результатам антропологического исследования, основанного на анализе развития зубов, останки принадлежат детям, которые умерли в возрасте от шести месяцев до года.