Украинские шахтёры уже три недели отказываются выходить на поверхность

Рабочие требуют от властей выплатить задолженность по зарплате, которая составляет $4,5 миллиона.

Горняки Шахты имени Капустина, которая принадлежит предприятию "Лисечанскуголь", уже в течение 21 дня отказываются подниматься на поверхность. Об этом в "Фейсбуке" рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

— Сегодня берёт отсчёт 21-й день, как горняки Шахты имени Г. Г. Капустина находятся под землёй в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте, — написал Волынец.

Ранее он отмечал, что задолженность по зарплате перед шахтёрами составляет 126,8 миллиона гривен ($4,5 миллиона).