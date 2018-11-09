Врио главы Махачкалы отправили под домашний арест

Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов отправлен под домашний арест. Его подозревают в превышении полномочий при проведении аукциона.

— Суд приходит к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следствия, — огласил судья Мурад Гюльмагомедов.

Гасанов будет под домашним арестом ближайшие десять суток, до предъявления обвинения. Меру могут продлить до двух месяцев в том случае, если врио главы Махачкалы обвинят в превышении полномочий.

Ранее он занимал пост замглавы Махачкалы, а до этого был министром транспорта Дагестана. Врио главы Махачкалы он стал после того, как 22 января был арестован мэр Муса Мусаев.