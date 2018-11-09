На Новый год в Таиланд? Стали известны лидеры раннего бронирования на праздники

Активным спросом также пользуются внутренние туры, где в лидерах Краснодарский край.

Россияне активнее всего на новогодние праздники бронируют путёвки в Таиланд и Россию. Об этом на пресс-конференции рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По предварительным данным, спрос на туры во время праздников вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом. В лидерах списка оказался Таиланд. Следом за ним располагается Россия. Как сообщили в ассоциации, ожидается, что именно эти две страны и поборются за итоговое первое место.

Также в пятёрке сильнейших оказались ОАЭ, Вьетнам и европейские горнолыжные курорты (Андорра, Австрия и Италия). Одной из главных неожиданностей стало появление в рейтинге Гамбии.

При этом лидером по поездкам внутри страны остаётся Краснодарский край. Стоит отметить, что в прошлые новогодние каникулы поездки внутри страны совершило около семи миллионов человек, что на 9% выше, нежели аналогичный показатель годом ранее.