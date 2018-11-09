В Пензенской области произошло массовое отравление школьников

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В Пензенской области произошло массовое отравление школьников

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ученики обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции. Некоторым потребовалась госпитализация.

В одной из школ Пензенской области зафиксировано массовое отравление учеников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Всего пострадало 10 школьников — все они ученики 4−7-х классов. Как сообщила старший помощник областного прокурора Светлана Артамонова, 8 и 9 ноября школьники обратились за врачебной помощью с жалобами на здоровье. У всех были обнаружены симптомы острой кишечной инфекции — половину обратившихся пришлось госпитализировать. Сейчас они находятся на лечении в областной инфекционной больнице.

По факту отравления начато расследование, сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия.

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