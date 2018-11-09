Авиакомпания уже не впервые становится лауреатом премии. В 2016 году она получила награду в номинации "ЦОД года".

"Аэрофлот" получил престижную премию CNews AWARDS 2018 в номинации "IT-проект года в транспортной отрасли". Как сообщили в авиакомпании, награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Отмечается, что программа NDC обеспечивает создание прямого канала с агентствами и поисковиками. Это, в свою очередь, повышает эффективность бизнеса и качество обслуживания пассажиров.

Таким образом клиенту предоставляется "объёмное" информирование о продукте авиакомпании: возраст воздушного судна, конфигурация салона, полный перечень тарифов и дополнительных услуг.

— Это позволяет пассажиру делать более информированный выбор при планировании путешествия, — уточнили в компании.

"Аэрофлот" уже не впервые становится лауреатом премии CNews AWARDS. В 2016 году авиакомпания получила награду в номинации "ЦОД года". Кроме того, в 2017 году компания получила сертификат третьего — самого высокого уровня от IATA в рамках внедрения стандарта NDC.

— Достижение стало возможным благодаря полной автоматизации бизнес-процессов, — пояснили в "Аэрофлоте".

Отмечается также, что "Аэрофлот" занимает четвёртое место по цифровизации среди авиаперевозчиков мира в рейтинге компаний по стратегическому консалтингу Bain & Company. Как рассказали в пресс-службе, активное внедрение самых современных IT-решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, обозначено как один из приоритетов новой Стратегии развития компании до 2023 года.