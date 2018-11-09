Украинский певец Monatik придумал, как обойти запрет Киева выступать в России

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Украинский певец Monatik придумал, как обойти запрет Киева выступать в России

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В частности, жителям Москвы предлагают бесплатный трансфер в Белоруссию, где пройдёт концерт исполнителя.

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) нашёл способ, как обойти запрет Службы безопасности Украины выступать в России. Об этом пишет портал Super.

<p>Фото: © скриншот сайта &#34;Яндекс. Афиша&#34;.</p>

Так, на русском сервисе "Яндекс. Афиша" по геотегу "Москва" можно обнаружить выступление артиста 23 ноября на площадке "М1". Откликнувшись на предложение "Купить билеты", можно попасть на сайт казино, которое находится в пригороде Витебской области Белоруссии.

Стоимость билета — от пяти тысяч рублей. За эти деньги поклонникам творчества Monatik предлагают бесплатный трансфер туда из Москвы на автобусах.

Напомним, что в 2017 году певец отменил выступления в России из-за запрета украинских властей.

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