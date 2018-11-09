Украинский певец Monatik придумал, как обойти запрет Киева выступать в России

В частности, жителям Москвы предлагают бесплатный трансфер в Белоруссию, где пройдёт концерт исполнителя.

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) нашёл способ, как обойти запрет Службы безопасности Украины выступать в России. Об этом пишет портал Super.

Так, на русском сервисе "Яндекс. Афиша" по геотегу "Москва" можно обнаружить выступление артиста 23 ноября на площадке "М1". Откликнувшись на предложение "Купить билеты", можно попасть на сайт казино, которое находится в пригороде Витебской области Белоруссии.

Стоимость билета — от пяти тысяч рублей. За эти деньги поклонникам творчества Monatik предлагают бесплатный трансфер туда из Москвы на автобусах.

Напомним, что в 2017 году певец отменил выступления в России из-за запрета украинских властей.