Обещает навести "реальный порядок". Гройсман требует расширить свои полномочия

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Обещает навести "реальный порядок". Гройсман требует расширить свои полномочия

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Фото: © РИА Новости

Украинский премьер Владимир Гройсман требует расширить полномочия главы правительства. Если это произойдёт, то он обещает навести "реальный порядок" в стране в ближайшие три месяца.

— Я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины, об усилении полномочий премьера Украины. Если вы это поддержите, я в течение трёх месяцев — ответственно заявляю — наведу в стране реальный порядок, — заявил Гройсман в Верховной раде.

Украинский премьер утверждает, что не может навести порядок в стране, так как пока у него слишком мало для этого полномочий. Что именно подразумевается под порядком, он не уточняет.

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