Кортеж премьеров Бельгии и Великобритании попал в ДТП

Пострадали двое полицейских, которые двигались по шоссе на мотоциклах. Сейчас они в больнице.

Кортеж, в котором передвигались премьер-министры Бельгии и Великобритании Шарль Мишель и Тереза Мэй, попал в аварию на трассе под Монсом. Об этом сообщает DH.be со ссылкой на источники.

По информации издания, инцидент произошёл во время передвижения кортежа по шоссе E42 в направлении Монса, где расположен штаб Верховного главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе.

В результате случившегося пострадали двое мотоциклистов — полицейских почётного караула. Уточняется, что они врезались в ехавший перед ними автомобиль, после чего упали на дорогу. Их доставили в больницу.