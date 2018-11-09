Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе отказалась от прохождения полиграфа

Адвокат одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавателя в Уфе Валерия Посохова заявила, что потерпевшая отказалась от прохождения полиграфа. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

— Биоматериалов никаких не было найдено ни у кого. Ходатайством заявлено, чтобы провели полиграф — как потерпевшей, так и моему подзащитному. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа, — заявила Посохова.

Напомним, трое офицеров полиции подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке. Все они были уволены из МВД, а затем арестованы. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Также в СМИ появились сообщения о том, что перед изнасилованием девушку избили.