"Не могла поднять голову". Тамара Глоба рассказала о долгой борьбе с раком

После выздоровления женщина родила ребёнка своему первому супругу, однако это не спасло их брак.

Телеведущая и астролог Тамара Глоба в эфире программы "Жена. История любви" на телеканале "ТВ Центр" рассказала о длительной борьбе с онкологией.

По словам женщины, опухоль нашли у неё в 23 года. Глоба пережила ряд сложнейших операций и ещё год после них "не могла поднять голову с подушки".

Выздоровев, астролог родила своему первому мужу дочь, однако даже это не удержало их брак. По её словам, даже во время болезни мужчина не поддерживал супругу.

А вот встречу со вторым мужем, астрологом Павлом Глобой, женщина почувствовала заранее.

— Это было удивительно. За два дня до нашей встречи я поняла, что что-то произойдёт, от чего моя жизнь перевернётся полностью... Было в нём что-то гипнотическое и в то же время навязчивое. После этой встречи целый год я не хотела с ним общаться — он меня пугал, — сказала телеведущая.

В браке с Павлом Тамара родила сына, однако её вторая семья распалась так же, как и первая. Позже она влюбилась в олимпийского чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича, но замуж за него так и не вышла, хотя он четыре раза делал ей предложение.

Сейчас астролог не афиширует свою личную жизнь, а большую часть времени посвящает работе. По словам Тамары, она занимается любимым делом и считает это залогом счастливой жизни.