"Вместо детей прислали психов". Учредитель лагеря опроверг слухи о "карцере"

Александр Сутормин заявил, что коллектив "Радуги" стал жертвой оговора со стороны "неадекватных", по его словам, воспитанников-хулиганов.

Скандал вокруг лагеря "Радуга" в Ивановской области, где, по версии СКР, непослушных детей запирали в карцере, набирает обороты. Лайф связался с учредителем детской здравницы Александром Суторминым, который категорически отрицает, что в "Радуге " практиковались такие методы воспитания.

По словам мужчины, лагерь стал предметом оговора со стороны одного из архангельских детских домов, чьи воспитанники отдыхали у них прошлым летом. По его словам, среди сирот якобы оказалась группа отпетых хулиганов.

— Их неадекватные дети у нас там и хулиганили, и из лагеря сбегали, и воровали, — заявил Лайфу учредитель. — Кровати ломали, тумбочки ломали, писали в урны и мучали лягушек, разбивали им головы камнями.

В результате, по словам Сутормина, руководство решило изолировать зачинщиков баловства. Детей отселили во временно пустующую вожатскую комнату на четырёх человек.

— Там было достаточно просторно, и окно там было над дверью, — оправдывается Сутормин. — Они там ночевали, но участвовали во всех мероприятиях и ходили кушать вместе со всеми.

Однако перед отъездом ситуация накалилась из-за того, что кто-то из детдомовских ребят вновь был пойман на краже. Из-за этого завязалась драка, и мальчик вернулся в Архангельск с фингалом. Во время объяснения с воспитателями, по версии Сутормина, и родилась история с наказаниями в "карцере".

— Они же неадекватные, эти дети. Он же живут на таблетках. Их прислали к нам отдыхать, но почему-то сами таблетки не прислали, — заявил собеседник Лайфа. — Им ежедневно давали психотропное средство, которое успокаивает этих детей. Они же все психи, грубо говоря.

Тем не менее руководитель лагеря сейчас задержана. В отношении неё возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Ей грозит до семи лет тюрьмы.