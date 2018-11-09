Криштиану Роналду завёл "самого страшного кота в мире"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес завёл кота-сфинкса. Об этом рассказала модель в "Инстаграме".
9 ноября 2018 г.
По данным The Sun, питомец обошёлся звёздной паре примерно в 3000 евро. Вот только пользователи соцсетей бесшёрстного кота не оценили и назвали самым страшным в мире. Некоторые британские любители футбола придерживаются мнения, что это животное "страшнее, чем Рой Кин (игрок "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2005 год. — Прим. Лайфа) в свои лучшие годы".
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