В Минздраве предложили преподавать психологию в школе с третьего класса

По мнению сотрудника ведомства, это поможет детям познать элементарные вещи, о которых никто и нигде не расскажет.

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе считает, что психологию необходимо преподавать в школах, начиная с третьего класса. Об этом он заявил на заседании Совета по попечительству в социальной сфере при Правительстве РФ.

— Мы собираемся вводить предмет "психология" в школах, начиная с 3-го класса по 11-й класс. Это для того, чтобы дети знали элементарные вещи, которые никто и нигде не объясняет, — заявил Кекелидзе.

Он также отметил, что в ведомстве обсуждают возможное увеличение срока обучения будущих детских психиатров с двух до трёх-четырёх лет, как в других странах.