Московская полиция расследует женскую драку в "Доме-2"

Одна из участниц около 20 раз ударила другую по лицу, а после — головой о бетон.

УВД ЦАО Москвы расследует драку в "Доме-2" между Ольгой Сударкиной и Натальей Игруновой, сообщает телеграм-канал Mash. Как отмечается, конфликт произошёл на Сейшелах во время очередного выпуска. Так, Сударкина 20 раз ударила соперницу по лицу, а после — головой о бетон.

Пострадавшую отправили на операцию в Россию, она подала заявление в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что Сударкина не раз дралась с участниками телестройки. Так, она избила Ксюшу Пригоровскую. Разнимал драку Евгений Ромашов.