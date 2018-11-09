Московская полиция расследует женскую драку в "Доме-2"

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Московская полиция расследует женскую драку в "Доме-2"

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Одна из участниц около 20 раз ударила другую по лицу, а после — головой о бетон.

УВД ЦАО Москвы расследует драку в "Доме-2" между Ольгой Сударкиной и Натальей Игруновой, сообщает телеграм-канал Mash. Как отмечается, конфликт произошёл на Сейшелах во время очередного выпуска. Так, Сударкина 20 раз ударила соперницу по лицу, а после — головой о бетон.

<p>Ольга Сударкина. Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/ya_sudarkina/" target="_blank">ya_sudarkina</a></p>

Пострадавшую отправили на операцию в Россию, она подала заявление в правоохранительные органы.

<p>Наталья Игрунова. Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/igrunova_nata/" target="_blank">igrunova_nata</a></p>

Ранее стало известно, что Сударкина не раз дралась с участниками телестройки. Так, она избила Ксюшу Пригоровскую. Разнимал драку Евгений Ромашов.

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