Стоимость туров в Турцию может вырасти на 50% в следующем году

Пересмотр цен связан с высоким спросом на направление как в России, так и в европейских странах.

В 2019 году стоимость летних путёвок в Турцию может вырасти на 50% по сравнению с ценами нынешнего года. Об этом рассказала председатель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ожидать пересмотра Анкарой цен стоит с вероятностью 95%. При этом связано это с высоким спросом на турецкие курорты как в России, так и в европейских странах.

— Реально цены могут вырасти на 30–50% по сравнению с теми, что были прошедшим летом, — отметила Ломидзе.