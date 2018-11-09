Ростуризм: Санкции США не повлияют на турпоток в Крым

В ведомстве считают, что резонанс в медиа на эту тему может стать хорошей рекламой для местных санаториев.

Новый пакет санкций США никак не повлияет на туристическую привлекательность Крыма. Такое заявление сделал представитель Ростуризма после того, как Вашингтон ввёл ограничительные меры в отношении нескольких санаториев на полуострове.

— В этом году число посетивших полуостров туристов на треть превысило прошлогодние показатели и составило более 6,3 млн человек. Туристическая привлекательность Крыма никак не зависит от санкционной политики США и их союзников, — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он добавил, что основу туристического потока на полуостров составляют россияне и граждане соседних стран. А новые санкции не создают условий, которые действительно бы влияли на потенциал Крыма в этой сфере.

Более того, резонанс в СМИ вокруг ограничительных мер Вашингтона может стать рекламой для тех санаториев, которые оказались в санкционном списке. В нынешнем году Крым посетили туристы из 132 стран, что свидетельствует об интересе к полуострову в мире, а шумиха вокруг местных здравниц практически неизбежно привлечёт внимание со стороны российской и зарубежной общественности, считают в Ростуризме.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России. В список тех, в отношении кого начали действовать ограничительные меры, попали три крымских санатория: "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор". В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов пригласил американцев отдохнуть в Крыму.