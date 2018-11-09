Ростуризм: Санкции США не повлияют на турпоток в Крым

Новый пакет санкций США никак не повлияет на туристическую привлекательность Крыма. Такое заявление сделал представитель Ростуризма после того, как Вашингтон ввёл ограничительные меры в отношении нескольких санаториев на полуострове.
— В этом году число посетивших полуостров туристов на треть превысило прошлогодние показатели и составило более 6,3 млн человек. Туристическая привлекательность Крыма никак не зависит от санкционной политики США и их союзников, — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Он добавил, что основу туристического потока на полуостров составляют россияне и граждане соседних стран. А новые санкции не создают условий, которые действительно бы влияли на потенциал Крыма в этой сфере.
Более того, резонанс в СМИ вокруг ограничительных мер Вашингтона может стать рекламой для тех санаториев, которые оказались в санкционном списке. В нынешнем году Крым посетили туристы из 132 стран, что свидетельствует об интересе к полуострову в мире, а шумиха вокруг местных здравниц практически неизбежно привлечёт внимание со стороны российской и зарубежной общественности, считают в Ростуризме.
Ранее США ввели новые санкции в отношении России. В список тех, в отношении кого начали действовать ограничительные меры, попали три крымских санатория: "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор". В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов пригласил американцев отдохнуть в Крыму.
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