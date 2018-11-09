ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

Один из пострадавших в результате происшествия скончался от полученных ранений, ещё двое госпитализированы.

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение вооружённого ножом мужчины на прохожих и полицейских в Мельбурне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как ранее писал Лайф, сегодня неизвестный мужчина врезался в здание торгового центра в австралийской столице. Автомобиль после этого загорелся. Когда на место происшествия прибыла полиция, на сотрудников набросился человек с ножом.

דיווח: אדם הצית מכונית ודקר מספר אנשים במלבורן, אוסטרליה; התוקף הורה ונפצע קשה pic.twitter.com/98Vx4uiJyM — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 ноября 2018 г.

В результате инцидента пострадали трое прохожих. Они были госпитализированы с ножевыми ранениями, однако один из них позднее умер. Сам нападавший был ранен правоохранителями и позже скончался в больнице.

Как выяснилось, предполагаемый преступник переехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах. Ранее Лайф писал о том, что произошедшее в Мельбурне признали терактом.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.