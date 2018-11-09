Путин примет участие в открытии памятника Тургеневу и посетит университет МВД

Читайте также

Путин примет участие в открытии памятника Тургеневу и посетит университет МВД

406

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства также посетит открывающийся после реконструкции Дом-музей Тургенева на Остоженке, а в учебном заведении пообщается с курсантами.

Российский лидер Владимир Путин 10 ноября примет участие в открытии памятника писателю Ивану Тургеневу и посетит университет Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

После открытия памятника Тургеневу Путин также посетит открывающийся после реконструкции Дом-музей Тургенева на Остоженке.

В рамках визита в университет МВД глава государства планирует осмотреть учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщаться с курсантами.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×