Путин примет участие в открытии памятника Тургеневу и посетит университет МВД

Российский лидер Владимир Путин 10 ноября примет участие в открытии памятника писателю Ивану Тургеневу и посетит университет Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
После открытия памятника Тургеневу Путин также посетит открывающийся после реконструкции Дом-музей Тургенева на Остоженке.
В рамках визита в университет МВД глава государства планирует осмотреть учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщаться с курсантами.
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