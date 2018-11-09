До 11 миллионов. В СК назвали средние суммы взяток

Для статистики использовались расследуемые комитетом инциденты, произошедшие в первой половине 2018 года.

Средняя сумма дачи взятки в первом полугодии 2018 года составила 434 тысячи рублей. Об этом сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Источник в ведомстве рассказал также, что средняя сумма мелкого взяточничества составила 2715 рублей, а взятки в крупном размере в нашей стране колеблются на уровне 11 млн рублей.

В Следственном комитете также отметили, что из 4215 лиц, совершивших коррупционные преступления в 2018 году, более трети являются должностными лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.