Турчинов грозится наказать организаторов выборов в Донбассе

Секретарь СНБО утверждает, что участников организации и проведения голосования можно привлечь к отвественности по ряду статей УК Украины.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов грозится наказать организаторов выборов в ДНР и ЛНР. Он даже обещает привлечь их к уголовной ответственности.

— Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборов, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности, — утверждает Турчинов.

Он убеждён, что организаторов можно привлечь по таким статьям, как "Госизмена", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и т.д.

Напомним, 11 ноября в Донбассе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.