Школьника в ХМАО высадили из автобуса после сбоя в работе терминала

Мать мальчика отмечает, что на улице он оказался в тёмное время суток в районе промзоны, где нет жилых домов.

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) водитель автобуса высадил 11-летнего школьника из-за того, что после оплаты проезда картой терминал не выдал ему чек. Об этом в соцсети написал отец ребёнка Руслан Усманов.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 7 ноября. Мальчик ехал из бассейна домой на автобусе номер 21.

— При оплате банковской картой терминал не выдал чек об оплате, о чём ребёнок подошёл и сообщил водителю. На что водитель ответил ему, чтобы он либо расплачивался наличными, либо выходил из автобуса. Ребёнку пришлось выйти около налоговой инспекции и ждать следующего автобуса, — написал Усманов.

Он также отметил, что СМС об оплате проезда пришло позже.

— Обращаюсь к водителю данного автобуса и к сотрудникам ПАТП, неужели безопасность и здоровье ребёнка стоит 22 рубля? — подытожил возмущённый мужчина.

Как рассказала порталу URA.RU мать школьника Ирина, её сыну пришлось идти по неосвещённому участку в районе промзоны, где нет жилых домов, до другой остановки. При этом автобусы в этом месте ходят достаточно редко.

В отношении водителя уже ведётся служебная проверка. Об этом порталу рассказали в городской администрации. Установят также, действительно ли чек не был выдан, а по записям с видеорегистратора выяснят, подходил ли школьник к терминалу.