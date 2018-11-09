Рэперов Канье Уэста и 6ix9ine обстреляли во время съёмок клипа

Предположительно, преступники находились в автомобиле. Сейчас их ищут полицейские.

Неизвестные обстреляли дом в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния), в котором снимался клип рэп-исполнителей Канье Уэста и Tekashi 6ix9ine. Об этом сообщает TMZ.

По словам очевидцев, преступники произвели восемь выстрелов из автомобиля. Одна из пуль попала в окно. При этом никто из музыкантов и членов съёмочной группы не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

После случившегося Канье Уэст покинул особняк. На съёмках также должна была находиться певица Ники Минаж.