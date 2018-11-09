В киевском метро у пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины украли бутерброды

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В киевском метро у пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины украли бутерброды

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Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Сегодня утром, 9 ноября, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко стал жертвой вора, пока ехал на работу в киевском метро. Злоумышленник украл у него бутерброды.

Об этом он рассказал в своём "фейсбуке". Лысенко написал, что на вора он не в обиде, и предположил, что его обед спас кому-то жизнь. В комментариях пользователи предположили, что Лысенко вёз бутерброды с икрой, однако оказалось, что они были с сыром и колбасой.

В комментариях нашлись те, кто тоже стал жертвой похитителей еды в общественном транспорте: у одного из пользователей однажды украли банку варенья.

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