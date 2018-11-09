В ДНР предупредили о планах Киева топить иностранные суда в Азовском море

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В ДНР предупредили о планах Киева топить иностранные суда в Азовском море

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Аверин

По словам Эдуарда Басурина, спецслужбы Незалежной разрабатывают "несколько сценариев провокаций" на начало 2019 года.

СБУ готовит масштабные провокации в Азовском море. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, спецслужбы Украины разрабатывают "несколько сценариев провокаций" на начало 2019 года. В частности, как добавил Басурин, Киев готов топить иностранные и украинские суда в Азовском море.

Замначальника УНМ ДНР подчёркивает, что под прикрытием эскалации напряжённости силовики могут предпринять попытку вторжения с моря на территорию республики.

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