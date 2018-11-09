Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое ТВ

Тверская область стала первым российским регионом, который полностью перешёл на цифровое телевизионное вещание. На церемонии запуска второго мультикомплекса цифрового ТВ в области присутствовал глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
— Регион стал действительно первым регионом в стране, на всей территории которого вещает 20 каналов в цифровом качестве, — заявил он, пообещав, что к Новому году все жители России будут иметь такую возможность.
С января 2019 года Россия полностью перейдёт от аналогового к цифровому ТВ. Аналоговое же планируется отключить после новогодних каникул.
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