Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое ТВ

Как отметил глава Минкомсвязи, с нового года на новый формат телевещания перейдёт вся страна.

Тверская область стала первым российским регионом, который полностью перешёл на цифровое телевизионное вещание. На церемонии запуска второго мультикомплекса цифрового ТВ в области присутствовал глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

— Регион стал действительно первым регионом в стране, на всей территории которого вещает 20 каналов в цифровом качестве, — заявил он, пообещав, что к Новому году все жители России будут иметь такую возможность.

С января 2019 года Россия полностью перейдёт от аналогового к цифровому ТВ. Аналоговое же планируется отключить после новогодних каникул.