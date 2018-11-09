Больница, где ампутировали ногу пенсионерке, обвинила её сына в вымогательстве

По словам главного врача учреждения, о необходимости ампутации обеих ног родственники пенсионерки знали задолго до госпитализации.

Главврач воронежской больницы № 3 обвинил сына одной из пациенток в вымогательстве 5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Блокнот".

Ранее сообщалось, что в больницу привезли 89-летнюю Марию Дронову. Её сын Андрей утверждал, что у пенсионерки гангрена на правой ноге, однако во время операции врачи ампутировали женщине здоровую конечность.

Дронов написал заявление в правоохранительные органы, однако внезапно главврач больницы сам пошёл в атаку на возмущённого мужчину. Сергей Шамсутдинов обвинил сына пенсионерки в вымогательстве и краже медицинской карты Марии.

— Женщина поступила с гангреной обеих нижних конечностей. Это необратимые поражения. Пациентка испытывала сильные боли в левой ноге. На момент поступления в больницу пациентка нуждалась в удалении обеих конечностей. Но ввиду возраста и её тяжелого состояния было решено провести операцию поэтапно, то есть сначала удалить левую конечность, а затем, после стабилизации состояния, — правую. Седьмого ноября выполнена ампутация правой ноги, — прокомментировал ситуацию сам Шамсутдинов.

Главврач также отметил, что о необходимости ампутации обеих ног родственники пенсионерки знали задолго до госпитализации.

В то же время примечательно, что обвинения в воровстве и вымогательстве от врача последовали только после того, как о ситуации узнали СМИ. Хотя сам инцидент, по словам Шамсутдинова, произошёл в тот же день, когда и была проведена операция. Сам Андрей Дронов называет все обвинения лживыми. В настоящий момент ведётся следствие. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники СК.