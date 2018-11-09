"Абсолютно правильный подход". Эксперт оценил новую систему техосмотра в РФ

По его мнению, индивидуальный подход может помочь снизить стоимость ОСАГО или же позволить различные преференции.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Лайфом прокомментировал возможное изменение правил техосмотра в России.

— Во-первых, это одно из направлений такой системы, как "Электронный паспорт". "Электронный паспорт" — это аналог сайта "Госуслуги", только для автомобилей. То есть его задача — систематизировать информацию о том или ином автомобиле максимально полно, — отметил Канаев.

Он также подчеркнул, что система будет содержать данные о ДТП с участием автомобиля, а также сведения с техосмотров.

— В техническом обслуживании они предлагают абсолютно правильный подход, индивидуальный. То есть не раз в год или раз в полгода, а вот, например, для частных лиц можно вообще отменить обязательный технический осмотр и в данном случае стимулировать, допустим, за счёт снижения стоимости ОСАГО или каких-то преференций по парковке, транспортный налог и так далее. И люди будут это делать, — продолжил Канаев.

Глава Федерации автовладельцев также обратил внимание на то, что людей невозможно заставить делать что-либо при помощи видеокамер, как это делается на Западе. Кроме того, Канаев считает, что для автомобилей такси также необходимо изменить правила техосмотра, частота которого будет зависеть от их пробега.

По мнению эксперта, привязка будет идти именно к системе "Электронный паспорт", которая будет учитывать различные показатели. Они также будут видны при продаже автомобиля, а специалисты на станции техосмотра с их учётом смогут сделать определённые выводы, чтобы внимательнее осмотреть те или иные детали авто.

— То есть это всё создано для того, чтобы людям упростить покупку-продажу автомобилей, а технический осмотр сделать максимально разумным, — подытожил Канаев.

Ранее Лайф рассказывал, что в России могут измениться правила технического осмотра автомобилей. Предлагается ввести систему на основе данных о километраже и авариях, по которой у машин будет формироваться либо хорошая история, либо плохая.