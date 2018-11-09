Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине

По мнению главы Соединённых Штатов, его связывают хорошие отношения с президентом России.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

— Я встречусь с Путиным на саммите "Группы двадцати". Не уверен, что мы увидимся в Париже. Однако это возможно в ходе ланча для лидеров, — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский президент добавил, что его связывают хорошие отношения с Путиным.

— Наличие хороших отношений с Россией и Китаем, а также всеми другими странами — это хорошо, а не плохо. У нас очень хорошие отношения, — заключил Трамп.

Ранее в Кремле заверили, что президенты РФ и США "гарантированно" окажутся вместе в Аргентине на саммите G20. Сам Трамп заявлял, что настроен встретиться с Путиным.