"У кого-то появится яхта". Шкуматов раскритиковал идею новой системы техосмотра

Он отметил, что нет ни одного обоснования для проведения осмотра для легковых автомобилей.

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов заявил Лайфу, что возможное введение новой системы техосмотра в России увеличит расходы автолюбителей, которым придётся с большей частотой проходить проверку транспортного средства.

— Единственный практичный вывод, который я вижу, это подорожает техосмотр. То есть автовладельцы будут вынуждены каждый определённый интервал по пробегу платить деньги за техосмотр. Также они будут платить деньги за техосмотр после ДТП. Не раз в два года и не раз в год, а по факту. То есть расходы автовладельцев увеличатся, доходы операторов системы тоже увеличатся, возможно, у кого-то появится яхта, — отметил Шкуматов.

Он также подчеркнул, что в техосмотре легковых автомобилей нет никакой необходимости. Идею нововведения он назвал стопроцентным побором, а также отметил, что не существует ни одного обоснования сохранения проверки для частных машин.

Ранее Лайф рассказывал, что в России могут измениться правила технического осмотра автомобилей. Предлагается ввести систему на основе данных о километраже и авариях, по которой у машин будет формироваться либо хорошая история, либо плохая.