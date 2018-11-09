МИД РФ выразил протест Австрии из-за "шпионского скандала"

МИД РФ выразил протест властям Австрии из-за сообщений о бывшем офицере Вооружённых сил страны, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

— В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест, — заявили в МИД РФ.

В министерстве недоумевают, почему Вена не стала обсуждать с Москвой свои подозрения, а сразу публично высказалась в СМИ. В ведомстве называют такие действия Австрии неприемлемыми.

— Подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой, — подытожили в МИД РФ.