Москвичи смогут увидеть "поцелуй" Луны с Сатурном в выходные

Специалисты рекомендуют желающим наблюдать за явлением в юго-западной части столицы.

В воскресенье, 11 ноября, москвичи смогут увидеть "поцелуй" Луны и Сатурна. Об этом говорится на сайте столичного планетария.

Наблюдать явление лучше всего на юго-западе города. Спутник земли окажется всего в одном градусе от Сатурна. "Поцелуй" продлится с 17:00 до 19:00, после чего Луна и Сатурн скроются за горизонтом.

Однако это не всё, чем порадует космос жителей столицы. Ближе к полуночи на подмосковном небе можно будет наблюдать звездопад Северные Тауриды. Специалисты настоятельно рекомендуют всем, кто желает увидеть метеоритный дождь, выбраться за город, подальше от городской подсветки.