Процесс пошёл. ФАС подписала проект соглашения о заморозке цен на топливо

Документ направлен на согласование в Минэнерго. Однако потребуется время, чтобы соглашение с нефтяниками перешло от административного характера к непосредственному рыночному механизму.

Федеральная антимонопольная служба направила в Минэнерго подписанный проект соглашения о стабилизации цен на топливо. Согласно документу, нефтяники должны заморозить стоимость бензина и дизеля до конца текущего года. За основу взяты тарифы, действовавшие в июне.

— Мы направили в Минэнерго подготовленную и подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, — заявил ТАСС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Как уже писал Лайф, нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. А накануне в СМИ появилась информация, что нефтяные компании якобы начали скрытно повышать цены на топливо.

Насколько подорожают товары из-за роста цен на бензин, читайте в материале Лайфа "Топливный коллапс".