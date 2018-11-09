Ударят морозы. Синоптики рассказали, когда в Москву придёт настоящая зима

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Ударят морозы. Синоптики рассказали, когда в Москву придёт настоящая зима

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

По прогнозу метеорологов, уже в эти выходные образуется снежный покров, который сохранится до конца следующей недели.

Настоящая зима может прийти в Москву уже к концу недели. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

По его словам, морозы до минус 2–7 градусов могут ударить по столице уже в ночь на воскресенье, но при этом в первый рабочий день дневная температура будет выше нуля.

До понедельника ожидается погода с небольшими осадками, но из-за отрицательной температуры они не будут таять. Образуется снежный покров, который может сойти только к концу следующей недели, когда температура пойдёт вверх.

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